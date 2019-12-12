Заседание парламента Грузии сорвано

12 декабря 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На пленарном заседании парламента Грузии вынуждены были объявить технический перерыв — корреспонденты нескольких телеканалов сообщают, что причиной стал «невыносимый, неприятный запах», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На заседании парламент должен был утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Все входы в здание оцеплены полицией.

Что именно стало причиной резкого запаха в зале, неизвестно. В зале находились только представители правящей партии «Грузинская мечта». Все остальные члены парламента бойкотировали заседание.

По информации экс-спикера парламента Ираклия Кобахидзе, двое оппозиционных депутатов, имена которых он не назвал, пронесли в зал заседаний и разлили неизвестное вещество с сильным, неприятным запахом.

Депутат Софо Киладзе сообщила, что после того, как в зале заседаний было разлито какое-то вещество, депутату Эндзеле Мачавариани стало плохо.

Депутат Заза Папуашвили заявил, что резкий запах появился после того, как в зал зашли, а потом сразу вышли депутаты Лела Кебурия и Ирма Надирашвили из фракции «Европейская Грузия».

На место уже прибыли эксперты-криминалисты и представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, которые должны определить причину возникновения невыносимого резкого запаха. Предположительно, заседание парламента возобновится после того, как в зале завершат работу полицейские.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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