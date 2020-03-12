ЕС приветствует новую избирательную систему Грузии

БАКУ/Trend/ - Европейский Союз (ЕС) приветствует политическое соглашение о новой избирательной системе в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

Глава представительства ЕС в Грузии посол Карл Хартцелл поздравил основные политические партии страны с достижением соглашения о новой избирательной системе.

Соглашение является результатом более чем трехмесячных интенсивных переговоров при содействии представителей Европейского Союза, Германии, Совета Европы и США.

«Мы поздравляем всех подписавших соглашение, так как они ставят интересы граждан Грузии и укрепление демократии в стране на первое место», - добавил Хартцелл.

По его словам, соглашение представляет собой важный шаг на пути к ослаблению напряженности в политической среде Грузии в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце этого года.

Избирательная система Грузии 2020 года основана на 120 пропорциональных и ​​30 мажоритарных мандатах. Новая система будет иметь справедливый состав избирательных округов, порог в один процент и ограничение, которое не позволит отдельным партиям, получившим менее 40 процентов голосов, получить большинство в парламенте.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в Конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Демонстранты требовали провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; отставку действующего правительства и его замену временным правительством; укомплектование Центральной избирательной комиссии новым составом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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