В Грузии ограничивается передвижение междугородних поездов

БАКУ/Trend/ - Координационный совет правительства Грузии принял решение ограничить движение междугороднего транспорта в стране, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщил по завершении заседания межведомственного координационного совета пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, ограничивается движение всего междугороднего транспорта, в том числе железнодорожные пассажирские перевозки.

«На заседании координационного совета были приняты дополнительные решения, и это предполагает ограничение движения междугороднего транспорта в Грузии. Вы знаете, что страна уже перешла на этап внутреннего распространения коронавируса, и мы должны максимально постараться сдержать скорость внутренней передачи. Поэтому ограничиваем весь междугородний транспорт, в том числе пассажирские перевозки поездами», — заявил Ираклий Чиковани.

По его словам, ограничение начнет действовать в конце дня, с 00:00 часов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось с 49 до 54.

Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в стране будет введен режим чрезвычайного положения, который не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина.

Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)