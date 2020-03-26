В Грузии создан фонд StopCov по борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день на счету фонда по борьбе с коронавирусом «StopCov» собралось 14 миллионов лари (3 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, перечислить сумму может каждый посредством платформы www.stopcov.ge.

Деньги перечисляют как жители Грузии, так и бизнес-компании. Также значительные средства перечисляют в фонд представители грузинской диаспоры из разных стран.

Среди компаний, сделавших пожертвования, MagtiCom - 3 миллиона лари (872 248 долларов США), RMG - 1 миллион лари (290 749 долларов США), Tegeta Motors - 200 000 лари (58 149 долларов США), Dirsi - 200 000 лари (58 149 долларов США), M2 - 100 000 лари (29 074 доллара США), Федерация футбола Грузии - 100 000 лари (29 074 долларов США), APM Terminals Poti - 100 000 лари (29 074 долларов США), Casa Calda - 100 000 лари (29 074 долларов США), «Братья Асканели» - 100 000 лари (29 074 долларов США), cтроительная компания «Сараджишвили» - 50 000 лари (14 537 долларов США), сеть супермаркетов «Сказка» - 30 000 лари (8 722 долларов США).

Собранные в фонде StopCoV средства будут использованы при согласовании с офисом бизнес-омбудсмена и частного сектора на связанные с пандемией нужды, в частности на закупку медицинских средств и поддержку уязвимых групп населения.

Как сообщается, в Грузии число зараженных новым типом коронавируса в Грузии составляет 77 человек, излечились 10, на карантине находятся более 4,3 тысячи человек, а в клиниках под наблюдением врачей – 247.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)