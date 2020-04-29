В Тбилиси пройдет виртуальный книжный фестиваль
Тбилисский международный книжный фестиваль, запланированный на конец мая, из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-режиме, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
По данным Ассоциация издателей и книготорговцев Грузии, 30 и 31 мая в соцсети Facebook будет устроен виртуальный фестиваль. Организаторы обещают специальную программу и скидки на книги в рамках онлайн-ярмарки.
Собственно, сам 22-й Тбилисский международный книжный фестиваль – одно из главных литературных событий страны – тоже состоится, но он переносится на осень. По задумке организаторов, он состоится 24-27 сентября 2020 года в традиционном месте – выставочном центре Expo Georgia.
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