В Тбилиси пройдет виртуальный книжный фестиваль

Тбилисский международный книжный фестиваль, запланированный на конец мая, из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-режиме, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По данным Ассоциация издателей и книготорговцев Грузии, 30 и 31 мая в соцсети Facebook будет устроен виртуальный фестиваль. Организаторы обещают специальную программу и скидки на книги в рамках онлайн-ярмарки.

Собственно, сам 22-й Тбилисский международный книжный фестиваль – одно из главных литературных событий страны – тоже состоится, но он переносится на осень. По задумке организаторов, он состоится 24-27 сентября 2020 года в традиционном месте – выставочном центре Expo Georgia.