В Грузии не будут продлевать чрезвычайное положение после 22 мая

Режим чрезвычайного положения на территории всей Грузии будет отменен 22 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Для предотвращения распространения коронавируса режим ЧП в Грузии был объявлен 21 марта сроком на месяц. Позже срок действия чрезвычайного положения продлили до 22 мая.

«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту о продлении чрезвычайного положения», — заявил Гахария.

Премьер добавил, что отмена режима ЧП не будет означать снятия абсолютно всех ограничений. По его словам, часть запретов продолжит действовать и после 22 мая, чтобы сохранить «высокий уровень контроля рисков».

«Одновременно мы обратимся к парламенту, чтобы начать обсуждение тех законодательных ограничений, которые позволяют управлять эпидемией и рисками без объявления чрезвычайного положения», — заявил Гахария.

С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии уже начало снимать ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавируса.

С 27 апреля в Грузии разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена была доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.

С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки.

С 11 мая возобновлена работа всех видов производства, а также объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров — моллов.

С сегодняшнего дня для въезда и выезда открыты Рустави и Гардабани. Ограничения на въезд и выезд из Тбилиси были отменены 11 мая, а из Батуми и Кутаиси – 5 мая. Во всех этих городах запрет действовал с 15 апреля. 18 мая также откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина.

Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.

До сих пор остается не известно, когда возобновит работу общественный транспорт. Также пока не анонсирована дата возобновления междугородних авто- и железнодорожных пассажирских перевозок.