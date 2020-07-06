Грузия направила гуманитарную помощь Казахстану в виде десяти новых аппаратов ИВЛ, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана, 10 комплектов ИВЛ прибыли из Тбилиси в Алматы утром шестого июля.

"Доставлен гуманитарный груз в виде 10 комплектов аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут распределены среди медицинских учреждений Нур-Султана", – сообщили в внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Внешнеполитическое ведомство выразило признательность "дружественному народу Грузии, в том числе руководителю "Индустриальной группы Грузии" Давиду Бежуашвили за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса".

Ранее глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщал, что сейчас в республике функционируют 3 294 аппарата ИВЛ. За последний месяц закуплено 978 аппаратов. Дополнительно планируется закупить около тысячи аппаратов ИВЛ.

В Казахстане по состоянию на шестое июля выявлено 48 574 заболевших коронавирусом.