Австрийское издание ORF Nachrichten об успехах Грузии в борьбе с коронавирусом

Печатное издание Общественного вещателя Австрии - ORF Nachrichten, 11 июля опубликовало статью о Грузии как о стране, добившейся особенного успеха в борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Грузия доказала всем, что быстрое реагирование, дисциплина и жесткие действия (иногда не популярные) являются рецептом успеха в борьбе с Covid-вирусом», - говорится в статье.

Автор отмечает, что благодаря своим успешным действиям в борьбе с вирусом, Грузия привлекла внимание ряда влиятельных международных изданий и аналитических центров (BBC, американских и британских аналитических центров), которые тщательно изучили пример Грузии.

Как отмечается в статье, по их заключению, помимо эффективных шагов, незамедлительно предпринятых правительством Грузии по выявления первого случая заражения вирусом в стране, большую роль сыграли т.н. «три мушкетера» — директор Центра по борьбе с заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, руководитель научно-исследовательского центра имени Лугара Паата Имнадзе и вирусолог Тенгиз Церцвадзе, которые совместно разработали стратегию по борьбе с коронавирусом.