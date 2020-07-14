Выпуск электромобилей в Грузии отложен из-за пандемии коронавируса

Грузинский холдинг Igroup, который планирует строительство первого в Грузии завода по производству автомобилей, наконец получил приобретенные еще в прошлом году производственную линию и технологические мощности, заявил председатель совета директоров индустриального холдинга Кахабер Гуледани, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Брифинг состоялся в понедельник в городе Кутаиси (регион Имерети), на территории аэропорта, где расположен участок, предназначенный для строительства завода по производству электромобилей. О строительстве завода власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг IGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев.

"Производственную линию, которая приобрела от китайского партнера Changan Automobile еще осенью 2019 года и должна была получить в декабре, удалось получить лишь в первых числах июля, так как ситуация из-за COVID-19 вызвала логистические задержки… Мы также не смогли начать строительство, так как наиболее важным вопросом в этом контексте является переподготовка кадров и командировки. Для строительства завода, а также запуска технологических мощностей из Китая должны были приехать инженеры", - сообщил Гуледани журналистам.

Кроме того, по его словам, пандемия помешала и планам отправить местные кадры в Китай на переподготовку в январе-феврале.

Уже ясно, что названные сроки будут пересмотрены, но представители компании делают все возможное, чтобы начать обещанное строительство первого в регионе завода по производству электромобилей. По плану, первый проект – это завод, с началом работы которого спустя полтора года на рынке появится 5 тысяч электромобилей.

В начале на заводе будут производить четыре модели автомобиля. И спустя пять лет произведенные в Грузии электромобили с надписью Made in Georgia – станут главной экспортной продукцией Грузии.

Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт, в страны Евросоюза. На производстве на первом этапе будет занято до 300 местных жителей.

Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров. Там будут в том числе предприятия по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.