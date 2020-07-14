В Грузии планируют экспортировать треть собранного урожая персиков

Грузия 14 июля 2020 15:55 (UTC+04:00)
В Грузии планируют экспортировать треть собранного урожая персиков

Государство сделало все возможное для того, чтобы эпидемия коронавируса не создала проблем для грузинских фермеров и сбор урожая персиков начался своевременно. Об этом пишет Business Грузия со ссылкой на заявление губернатора Кахетии Ираклий Кадагишвили, передает Trend.

В этом году в Кахетии ожидается большой урожай персиков и нектаринов – более 35 тысяч тонн. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией, треть фруктов планируют экспортировать.

Сезон сбора входит в активную фазу в середине июля. К настоящему времени собрано уже около 400 тонн персиков и нектаринов, из которых до 50 тонн проданы за границу. Оптовая закупочная цена варьируется в пределах 1-1,3 лари за килограмм.

По словам Кадагишвили, во многом соблюсти агросроки удалось, благодаря государственной программе, в рамках которой фермеры могут приобрести топливо для сельскохозяйственной техники по сниженным ценам.

«Благодаря поддержке государственных программ, реализуемых Минсельхозом, в Кахетии сегодня действуют три мощных перерабатывающих завода, где производятся соки и фруктовые соки. Я думаю, что сезон сбора урожая персиков будет успешным, и фермеры будут довольны», — приводит слова губернатора пресс-служба Минсельхоза.

В свою очередь заместитель главы Минсельхоза Соломон Павлиашвили заявляет, что у фермеров нет никаких проблем с точки зрения реализации фруктов.

Сейчас персики и нектарины могут принять 22 холодильных хозяйства. При этом все процедуры, связанные с экспортом фруктов, осуществляются по принципу одного окна. Это позволяет производителям и экспортерам быстро и без лишних бюрократических сложностей получить все необходимые документы.

Павлиашвили добавил, что Минсельхоз контролирует «зеленые коридоры», благодаря чему экспортерам удается быстро вывезти фрукты за границу даже в условиях всех ограничений, действующих из-за коронавируса.

За сезон 2019 года из Грузии было экспортировано более 13,2 тысячи тонн персиков и нектаринов. Более 80% от общего количества пришлось на Россию – 10,7 тысячи тонн. В Армению отправили 1,3 тысячи тонны грузинских персиков и нектаринов, а в Азербайджан – 667 тонн.

Среди других важных экспортных рынков – Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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