Президент Грузии не считает тревожной криминогенную обстановку в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной и обвиняет отдельные телеканалы в манипуляциях, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Я жила и в других местах и точно знаю, что такое криминальная ситуация. К сожалению, это происходит везде, это недуг современного мира. Здесь не происходит ничего такого, чего не происходило бы в других местах. В Грузии криминальная ситуация не такая тяжелая, как хотят показать некоторые телеканалы», — заявила Зурабишвили журналистам.

Президент считает, что такой подход при освещении криминальных происшествий может «очень плохо отразиться на молодых людях и на их психике». Когда человек живет в такой напряженной обстановке – это очень большая ответственность, — добавила она.

«Я считаю, что мы все должны взять на себя ответственность, немного успокоиться, посмотреть на все со стороны. Мы не должны допустить ухудшения криминальной ситуации, но мы не должны делать из этого такого монстра, которого в нашей стране не существует», — сказала Зурабишвили.