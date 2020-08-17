В Грузии в июле сократился прожиточный минимум

В июле 2020 года прожиточный минимум в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 3,1 лари. В частности, по информации Национальной службы статистики, в прошлом месяце прожиточный минимум для мужчины трудоспособного возраста составлял 183.5 лари, в то время как в мае этот показатель был 186.6 лари, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в июле прожиточный минимум для мужчины трудоспособного возраста сократился на 3.7 лари. В частности, в июле 2019 года этот показатель составлял 187.2 лари.

По данным «Грузстата», в июле по сравнению с июнем прожиточный минимум для средней семьи сократился на 5,1 лари и составил 307,9 лари. В июне эта сумма составляла 313 лари. Что касается аналогичного периода 2019 года, в июле прошлого года прожиточный минимум для средней семьи составлял 313,9 лари.