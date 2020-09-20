Тбилиси присоединился к Европейской неделе мобильности. В рамках мероприятия в грузинской столице сегодня проходит велопробег от парка Ваке до Площади Первой Республики, в котором принимает участие заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе, передает Trend со ссылкой Грузия Онлайн.

Слоган нынешней Европейской недели мобильности: «Ноль выбросов, движение для всех».

Неделя Европейской мобильности проводится с 2002 года традиционно в сентябре. В активности участвуют множество европейский городов.