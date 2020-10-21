В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 54 км от Тбилиси в селе Усеинкенди (регион Квемо Картли), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:03 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.