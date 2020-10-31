По состоянию на 12:00, явка избирателей составила 19,41 процента - ЦИК Грузии

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Ана Микеладзе проинформировала СМИ о явке избирателей по состоянию на 12:00, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Микеладзе, к 12:00 явка избирателей составила 19,41 процента, или 681 583 человека. Самая высокая явка снова наблюдалась в 19-м мажоритарном округе, а именно в Рача-Лечхуми и Сванети — 28,3 процента, а самая низкая снова в регионе Аджария — 17,9 процента.

«Здесь мы еще раз напоминаем избирателям и участвующим в выборах партиям, что согласно избирательному законодательству сегодня на избирательном участке запрещена агитация. Также законом предусмотрено свободное голосование. Никто не имеет права препятствовать избирателю подойти к входу на избирательный участок, а также контролировать или раскрывать выбор кого-либо. Помните, что голосование тайное. Кабины для голосования устроены таким образом, чтобы максимально соблюдались санитарно-гигиенические требования, при этом не нарушался принцип тайны голосования. На нескольких избирательных участках члены комиссии сообщили о повреждении бюллетеней. Администрация отреагировала на эти факты, и в большинстве случаев упомянутые регистраторы были заменены», — сказала она.

В Грузии проходят парламентские выборы 10-го созыва.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе за рубежом — 14 170, в Грузии — 3 511 853 избирателя.

По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках. За границей открыты 55 избирательных участков. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыты 11 спецучастков, а с учетом пандемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, на самоизоляции и в стационаре, которые внесены в т.н. спецсписки, открыты 127 ковид-участков.

В парламентских выборах 31 октября 2020 года принимают участие 50 политических субъектов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. В 30 мажоритарных округах зарегистрировано 500 кандидатов в мажоритарии от 50 политических субъектов и гражданских инициативных групп.

(Автор: Тамилла Мамедова)