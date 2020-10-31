К 20:00 активность избирателей составила 56,11% - ЦИК Грузии

Активность избирателей на 20:00 составила 56,11%, что составляет в количественном эквиваленте 1 970 540 избирателей, - заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе на брифинге, сообщает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, наибольшая активность наблюдалась в Рача-Лечхуми и Сванетии, а самая низкая явка была в регионе Квемо-Картли.

Активность распределилась по регионам следующим образом: Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети - 63,8 процента, Квемо-Картли - 51%, Тбилиси - 54 %, Аджария - 59,1 %, Гурия - 61,1 %, Имерети - 56,8 %, Кахети - 59,3 %, Мцхета-Мтианети - 60,6 %, Самегрело — Земо Сванети — 54,7 %, Самцхе-Джавахети - 60,8 %, Шида-Картли - 58 %.

По словам Микеладзе, в течение дня в окружные избирательные комиссии поступило 289 жалоб в связи с процессом голосования.

Как заявила пресс-спикер, большинство жалоб в основном касаются процедурных недостатков, таких как неполноценное заполнение контрольного листа, нарушение правил маркирования и т.д.