Премьер Грузии перешел в самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», — написал Гахария.

По данным Общественного телевидения, заболел сотрудник охраны премьера. Сам Гахария отметил, что коронавирус у этого человека подтвердился по итогам целевого тестирования.