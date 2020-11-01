Премьер Грузии перешел в самоизоляцию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в самоизоляцию, после подтверждения коронавируса у его сотрудника. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".
«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», — написал Гахария.
По данным Общественного телевидения, заболел сотрудник охраны премьера. Сам Гахария отметил, что коронавирус у этого человека подтвердился по итогам целевого тестирования.
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