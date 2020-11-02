Открытие кинотеатров и театров в Грузии вновь отложили на неопределенный срок

Сроки начала работы кинотеатров и театров Грузии снова пришлось отложить из-за тяжелой эпидситуации в стране. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте образования, науки, культуры и спорта.

В сообщении ведомства отмечается, что в соответствии с решением Межведомственного координационного совета и эпидемиологической ситуацией в стране, срок открытия театров и кинотеатров в Грузии, который ранее был назначен на 1 ноября, был вновь перенесен на некоторое время.

"На данном этапе, согласно регламенту, разработанному Минздравом, разрешается проводить культурные мероприятия под открытым небом с участием до 200 человек, открыты музеи и музеи-заповедники, разрешено производство фильмов и проведение репетиций в помещениях. Другие культурные мероприятия можно организовать только в дистанционном режиме", - сказано в заявлении.

Срок полноценной работы театров и кинотеатров будет определен с учетом эпидемиологической ситуации, отмечают в ведомстве.

В Грузии за последние сутки выявили 1 852 новых случая коронавирусной инфекции, больше всего заражений было зафиксировано в Тбилиси. Скончались за сутки семь человек.