Президент и премьер Грузии проголосовали во втором туре парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу проголосовала во втором туре парламентских выборов. Соответствующие кадры передал в прямом эфире Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент. Так решил грузинский избиратель, который проголосовал за девять партий. Я думаю, мы все должны уважать избирателя", - сказала Зурабишвили после голосования.

Она проголосовала в Мтацминда-Крцанисском районе Тбилиси, где от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" баллотируется Бека Одишария. Ранее в этом же районе проголосовал и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Свой выбор сделал и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он голосовал в столичном районе Сабуртало, где правящую партию представляет экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также проголосовал во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Грузинский избиратель в первом и втором турах на фоне пандемии всех политиков, помимо выражения поддержки, наделил ответственностью. Все должны почувствовать ответственность и перенести политические процессы в парламент", - сказал Гахария журналистам после голосования. Глава правительства вместе со своей супругой Макой Пацацией проголосовал по месту своей прописки - в столичном районе Мтацминда.