Правительство Грузии: на этом этапе полный локдаун не планируется

Экономическая команда правительства во главе с вице-премьером Майей Цкитишвили сегодня встретилась с представителями ресторанного бизнеса и торговых центров, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

В сообщении администрации правительства говорится, что на встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

Согласно сообщению администрации, при обсуждении возможных дополнительных точечных ограничений на встрече вновь было заявлено, что на данном этапе полное закрытие страны не планируется.

«Сохранение рабочих мест остается одним из главных приоритетов правительства. На встрече присутствовали заместитель премьер-министра, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр финансов Иване Мачавариани и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава», — сказано в сообщении администрации.

Сегодня во время встречи членов правительства с представителями ресторанного бизнеса отмечалось, что на фоне растущей динамики распространения вируса в отрасли возникают проблемы с соблюдением правил.

Что касается ограничения работы торговых центров, то обсуждается возможность сокращения времени работы и рабочих дней.

На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность граждан, поэтому правительство планирует расширить точечные ограничения.

Директор ТЦ «Карвасла» Зураб Шавлакадзе после встречи сказал, что с представителями правительства обсуждались ожидаемые постановления.

«Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями базаров», — сказал директор «Карвасла».

При этом, по словам генерального директора парфюмерной сети «Иси-Пари» Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун.

«Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро, и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес», отметила Папалашвили.

Локдаун — всеобщий карантин, который предусматривает прекращение работы всех экономических объектов, кроме стратегических, и остановку пассажирских перевозок.

Правительство Грузии уже вводило всеобщий карантин — с 31 марта по 22 мая. Это произошло в тот период, когда показатели распространения были очень низкими: с февраля по сентябрь было зафиксировано всего 1500 тысячи случаев, а рекордным считался суточный показатель в 45 заразившихся. С сентября случаи заражения в Грузии стало резко расти и к середине ноября уже достигли четырех тысяч за стуки. Тем не менее правительство Грузии не раз заявляло, что не намерено объявлять локдаун, так как этого не выдержит экономика. Поэтому на данном этапе решено вводить только точечные ограничения.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор до сегодняшнего для было лабораторно подтверждено 108 690 случаев заражения коронавирусом. Из них 89 170 выздоровели, 1 012 – скончались.