В Грузии туркомпании смогут продлить отсрочку выплаты налогов до 1 января

Представители туристического сектора Грузии, которые благодаря антикризисному плану правительства получили отсрочку до 1 декабря по выплатам подоходного налога и налога на имущество, смогут продлить отсрочку до 1 января. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы доходов Грузии.

Согласно законодательству Грузии, компания обязана представлять в Службу доходов декларацию о налогах. По решению правительства, туристические компании получили возможность воспользоваться отсрочкой подачи налоговой декларации до 1 декабря. Теперь государство продлило этот срок до 1 января в отношении двух статей декларации – налога на имущество и подоходного налога.

"Этой отсрочкой уже воспользовались 652 компании, и им до 1 января был перенесен срок подачи декларации", - говорится в сообщении.

При этом Служба доходов призвала компании, которые не смогла идентифицировать, подать заявку об отсрочке, чтобы не попасть в список неплательщиков и не попасть под санкции.

В ведомстве уверяют, что заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, чтобы компания могла воспользоваться положенными льготами.

При этом Служба доходов указывает, что, согласно новому плану, в 2021 году от налога на имущество полностью будут освобождены гостиницы, объекты питания и туристические компании.