В Грузии выявлено 1 337 новых случаев коронавируса
БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлено 1 337 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3 498 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 49 пациентов.
Всего в Грузии выявлено 191 063 случая заражения коронавирусом, из них 161 681 выздоровели и 1 839 умерли.
На данный момент 986 граждан находятся в режиме карантина, 6 912 — под наблюдением в стационаре и 2 886 — в ковид-гостинице.
По данным за 13 декабря, в Грузии было выявлено 2 720 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 942 пациента.
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