БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлено 1 337 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 3 498 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 49 пациентов.

Всего в Грузии выявлено 191 063 случая заражения коронавирусом, из них 161 681 выздоровели и 1 839 умерли.

На данный момент 986 граждан находятся в режиме карантина, 6 912 — под наблюдением в стационаре и 2 886 — в ковид-гостинице.

По данным за 13 декабря, в Грузии было выявлено 2 720 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 942 пациента.