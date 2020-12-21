ЕС выделит Грузии еще 55 млн евро на развитие сельского хозяйства

Евросоюз выделит Грузии еще 55 миллионов евро на развитие сельского хозяйства и усиление сел. Соглашение о запуске четвертой фазы Европейской программы по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD IV) сегодня в Тбилиси подписали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и и.о. министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Общий бюджет ENPARD IV составляет примерно 215 миллионов лари. Программа предоставит Грузии дополнительную помощь в процессе внедрения стандартов безопасности продовольствия, защиты прав потребителей, для роста экспортного потенциала грузинской продукции в страны-члены ЕС. Также продолжется поддержка развития грузинских сел и улучшения условий жизни там.

Как пояснил Залкалиани, это часть более широкого пакета помощи, мобилизованного ЕС для поддержки Грузии в условиях пандемии COVID-19.

«Мы надеемся увидеть больше грузинских фермеров, кооперативов, малых и средних предприятий, которые будут лучше оснащены для производства высококачественной продукции и большего экспорта на рынок ЕС. Мы также будем поддерживать улучшение инфраструктуры и услуг, рост туризма и так далее», — сказал Карл Харцель.

Программа ENPARD была разработана правительством Грузии при поддержке ЕС, Программы развития ООН и Организации продовольствия и сельского хозяйства. Ее запустили в 2013 году и реализуют по фазам. Общий бюджет программы составляет 234,5 миллиона евро. Главная цель ENPARD – создание новых экономических возможностей для жителей грузинских сел и преодоление бедности.

В представительстве ЕС отмечают, три уже реализованных фазы программы были успешными. Например, в рамках ENPARD в Грузии около 2 тысяч фермеров получили прямое финансирование ЕС, создано было до 1 тысячи сельскохозяйственных кооперативов, а более 8 тысяч фермеров прошли обучение по вопросам ведения сельского хозяйства и ведения бизнеса.