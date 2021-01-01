В ноябре в Грузию из-за рубежа приехали 45 тысяч человек

Национальное агентство туризма приводит данные за 11 месяцев 2020 года. Согласно официальной статистике, количество международных путешественников, посетивших Грузию, уменьшилось на 79, 6%, а количество других визитов (не туристических) сократилось на 84,5% передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В марте Грузия резко ограничила возможность на въезд в страну для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Собственные граждане могут беспрепятственно вернуться на родину, но при этом должны пройти соответствующий карантин.

При этом только в ноябре 2020 года в Грузию было совершено 45 363 международных визита, что на 91,6 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Агентства, 41 139 визитов в Грузию были совершены международными путешественниками по суше, 3 530 — по воздуху, 507 — по морю и 187 — по железной дороге.