В Грузии ожидают рост заболеваемости коронавирусом с 10 января

Следствием смягчения карантинных ограничений в период новогодних праздников станет рост числи заболевших коронавирусом в ближайшие десть дней. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Из-за ухудшения эпидситуации 28 ноября в Грузии установили строгие ограничения, призванные уменьшить мобильность населения. В масштабах страны начал действовать «комендантский час», запретили работу непродовольственных рынков, моллов и ресторанов, остановлен общественный транспорт.

Власти Грузии решили сделать определенные послабления на Новый год. С 24 декабря по 3 января в крупных городах страны работали торговые центры и большинство непродовольственных магазинов.

«Итоги повышенной мобильности проявятся к 10-14 числу. Станет ясно, получим ли мы рост случаев. Наверное, рост будет. Вопрос – в каком масштабе. Более опасными, конечно же, станут застолья, где люди находились без масок. В магазинах и торговых центрах дистанция соблюдалась хорошо», — заявил сегодня Паата Имнадзе.

Более оптимистичный прогноз сделала замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния. Она уверенна, что серьезного роста новых случаев в стране наблюдаться не будет, поскольку все коммерческие объекты соблюдали рекомендации.

«Хорошо, что в большинстве случаев в магазинах и торговых объектах регуляции были соблюдены. Я ожидаю, что что серьезного роста случаев не должно быть», — заявила Габуния.

Благодаря строгим ограничениям, за месяц дневной прирост инфицированных коронавирусом значительно сократился. Если в ноябре он составлял примерно 5 тысяч новых случаев в сутки, уже в конце декабря этот показатель не превышал 2 тысяч.

По состоянию на 3 января общее число заразившихся в Грузии достигло 229 169 человек, из них уже выздоровели — 220 442, а 2 603 умерли. При этом активных случаев — 6 098.