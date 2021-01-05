За сутки в Грузии выявлено 2 316 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 316, скончались 18 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 232 079 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 382 человека, с начала пандемии вылечились 222 787 пациентов. Скончались 2 646.

За сутки в стране было проведено 14 511 тестов, в том числе 9 300 быстрых на антигены и 5 211 ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 377 человек, в стационарах – 4 012, в ковид-гостиницах – 763.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.