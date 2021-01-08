Грузия ожидает определенный объем вакцины с платформы «Ковакс» в феврале

В феврале мы ожидаем определенный объем вакцины с платформы «Ковакс» для Грузии.

Oб этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По еe словам, первая партия вакцины от коронавируса будет распределена среди уязвимых групп.

«Мы сотрудничаем с платформой «Ковакс», которая обязательно требует от страны представления плана вакцинации. Мы представили план Всемирной организации здравоохранения и платформе «Ковакс». По состоянию на сегодня у нас ведутся интенсивные переговоры, а это подразумевает, что в феврале мы ожидаем определенный объем вакцины с платформы «Ковакс» для Грузии, которая будет распределена среди тех уязвимых групп, для которых распространение вируса наиболее рискованно», — заявила Тикарадзе.