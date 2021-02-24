В Грузии изменились цены на промпродукцию

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2021 года понизился на 15,6% по сравнению с январем 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 14,9% и горнодобывающей – на 10,1%.

В январе, по сравнению с декабрем прошлого года, цены на промышленную продукцию выросли на 2,8%.

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в январе на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – 7,3%, перерабатывающей промышленности – на 14,7%, в том числе на продукты питания – на 7,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 9,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 15,2%, в том числе на напитки – на 10,5%, а на изделия из металла – на 28,8%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 16,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 17,2%, в том числе на продукты питания – на 23,9%.

Уровень инфляции в Грузии в 2020 году составил 2,4%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 6,8%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил минус 1%.