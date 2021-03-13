Грузия одна из первых получила вакцину через платформу "Ковакс" - Посол ЕС

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель поздравил Грузию с получением первой партии вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge. Дипломат отметил, что Евросоюз является крупнейшим финансовым спонсором платформы «Ковакс».

По словам Харцеля, такая важная страна, как Грузия, стала одной из первых стран, получившей вакцину через платформу «Ковакс».

«Хотя я нахожусь в процессе очень интенсивного политического посредничества вместе с Кристианом Даниелсоном, я поздравляю Грузию с получением дозы из 43 000 вакцин через платформу «Ковакс». Европейский Союз и входящие в европейскую команду партнеры являются крупнейшими спонсорами «Ковакса». Они выделили 2,2 миллиарда евро для справедливого распространения вакцин.

Горжусь тем, что такая важная страна, как Грузия, была одной из первых, кто получил вакцину через эту платформу», — сказал Карл Харцель.