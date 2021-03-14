В Грузии будут выдавать сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса

Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции в Грузии, выдадут сертификат о вакцинации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация начнется с 15 марта в 82 специально отобранных медицинских учреждениях в масштабах страны. Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи.

Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию.