Экспорт грузинского вина достиг 100 миллиона бутылок, сообщил глава Минсельхозя Грузии Леван Давиташвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По расчетам министерства, к 2030 году из Грузии должен осуществляться экспорт вина на сумму 1 миллиард долларов. В Минсельхозе подчеркивают, что грузинское вино должно перейти в международно признанную категорию на целевых рынках.

На встрече с производителями вина министр отметил, что для популяризации грузинского вина недостаточно проведение рекламных кампаний, организованных только государством – необходимо активное участие и частного сектора.

Давиташвили также отметил, что занять достойное место на экспортных рынках грузинским виноделам поможет выращивание качественного винограда.

«Наша цель – с этого года сделать приоритетом качество вина, а не количество. Качественный кондиционированный виноград улучшает качественные параметры вина, что положительно сказывается на цене грузинского вина и, как следствие, на доходах как виноградарей, так и производителей. Высокое качество позволит грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках. Многие развитые страны, занимающиеся виноделием, прошли этот путь», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что 2020 год был для винодельческой отрасли сложным и полным вызовов. В текущем году усилия правительства будут направлены на обеспечение устойчивого развития отрасли. Также планируется создать 10-летнюю стратегию развития винного сектора, которая станет частью 10-летнего плана экономического развития страны.

По данным Минсельхоза, в 2020 году в Грузии было собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.

С целью поддержки виноградарей Грузии правительство решило субсидировать два сорта винограда – «Ркацители» и «Кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии.

Что касается экспорта грузинского вина, то по словам Давиташвили налицо сокращение доходов, что неудивительно, учитывая мировой кризис из-за пандемии.

Для усиления экспортного потенциала грузинского вина на международных стратегических рынках маркетинговая деятельность продолжалась в дистанционных форматах, активизировалась реклама на рейтинговых веб-сайтах онлайн-торговли вином, на телевидении и радио, были созданы рекламные страницы грузинского вина в различных социальных сетях.

Кроме того, была создана «программа помощи малым погребам», в рамках которой до 1,5 тысячи бутылок вина из десятков небольших виноделен, пострадавших от пандемии, были доставлены импортерам по всему миру.