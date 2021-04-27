В Грузии начинается регистрация на китайскую вакцину

В Грузии 27 апреля начинается регистрация на китайскую вакцину, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С 4 мая уже можно будет делать прививки препаратом Sinopharm.

Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины. Этой вакциной в мире вакцинированы 150 миллионов человек. В ближайшее время в Грузию поступит вторая китайская вакцина Sinovac (сто тысяч доз) и дополнительная доза Sinopharm (полмиллиона доз) поступит в июне-июле.

Как ранее заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, вакцинация китайским препаратом Sinopharm в стране будет производиться определенной категории граждан. Среди них могут быть учителя, воспитатели детских садов, полицейские, сотрудники домов юстиции.

По словам специалистов, Грузии нужно 3,5-3,9 миллиона доз вакцины, чтобы 1,7 миллиона человек смогли получить две дозы препарата.

По данным на утро 27 апреля, в Грузии на вакцинацию от коронавируса зарегистрировались более 59 тысяч человек. Большая часть граждан выбрала вакцину Pfizer, далее по спросу следуют Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson, Novovax, что касается китайской вакцины Sinopharm, то вакцинироваться этим препаратом желание выразили всего 3 153 человека, а другой китайской вакциной Sinovac – 698.