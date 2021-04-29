Вторая партия вакцины Astrazeneca поступит в Грузию 30 апреля

Грузия 29 апреля 2021 14:52 (UTC+04:00)
Вторая партия вакцины Astrazeneca поступит в Грузию 30 апреля

Вторая партия вакцины Astrazeneca (43 тысяч доз) будет доставлена в Грузию 30 апреля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила в эфире телекомпании Rustavi 2 глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, начать массовую вакцинацию планировалось после июля, однако совет иммунизации принял решение открыть окно регистрации для всех граждан уже сейчас.

"На данный момент страна располагает сто тысячами доз вакцины Sinopharm, мы ждем предоставления дополнительных 250 тысяч доз. Также ждем около 90 тысяч доз вакцины Astrazeneca, ведем переговоры с Moderna и Pfizer", – отметила Тикарадзе, добавив, что переговоры продолжаются и с другими производителями вакцины.

Как утверждает Тикарадзе, в стране не будет дефицита вакцин, и все желающие смогут вакцинироваться.

Вечером 29 апреля Грузия получит первую партию (100 тысяч доз) китайской вакцины Sinovac. В первой половине мая ожидается еще 43 тысячи доз Astrazeneca.

В начале апреля поступило сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Дополнительную дозу Sinopharm (полмиллиона доз) Грузия получит в июне-июле.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 41 801 человек, из них полную двойную дозу вакцины – 4 397 граждан.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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