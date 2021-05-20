Грузия получит один миллион доз вакцины Pfizer
Компания Pfizer готова выделить Грузии один миллион доз вакцины от коронавируса, информацию об этом фармацевтическая компания подтвердила ТВ "Формула", сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Как заявляют в компании Pfizer, переговоры с правительством Грузии уже завершены, и стороны переходят на этап оформления соглашения.
"Переговоры с правительством Грузии о поставках одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит на этап оформления соглашения с правительством Грузии", – говорится в заявлении Pfizer.
Однако компания не уточняет, когда именно Грузия сможет получить вакцину.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна получит миллион доз вакцины Pfizer предположительно летом.
Грузия с помощью платформы COVAX в марте получила первую партию вакцины Pfizer (29 250 доз).
Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а с 30 марта – Pfizer. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайcким препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.
По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 101 415 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 874 гражданина.