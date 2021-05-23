Гражданам Грузии за границей бесплатно выдадут удостоверения личности нового образца

Проживающие за границей граждане Грузии смогут получить удостоверение личности нового образца бесплатно, а биометрический паспорт – со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Чтобы воспользоваться предложением, граждане должны обратиться в дипломатические представительства и консульства Грузии в период с 24 мая по 7 июня 2021 года.

Электронные ID-карты бесплатно смогут получить лица, которые отвечают одному из этих условий:

• никогда не имели удостоверения личности гражданина Грузии (выдача первичного документа);

• имеют неэлектронное удостоверение личности (старого образца), пусть даже действительное;

• электронная ID-карта, выданная на их имя, недействительна или срок ее действия истекает до 7 июня 2021 года;

Биометрический паспорт со скидкой 50% могут получить граждане Грузии, которые:

• никогда не имели биометрического паспорта гражданина Грузии;

• имеют небиометрический паспорт (даже действительный);

• биометрический паспорт, выданный на их имя, недействителен или срок его действия истекает до 7 июня 2021 годa.