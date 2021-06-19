Всемирный банк назвал цифровизацию приоритетом сотрудничества с Грузией

Всемирный банк (ВБ) поможет правительству Грузии разработать долгосрочные планы развития разных секторов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, сегодня заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

По словам Гарибашвили, с Бьерде, которая посещает Тбилиси, они обсудили борьбу с COVID-19, реализуемые проекты в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства и образования. Приоритетами будущего сотрудничества стороны обозначили направления энергетики и цифровых технологий. Премьер ознакомил вице-президента ВБ с видением правящей команды, касающимся как краткосрочных, так и долгосрочных планов.

«Я попросил ее активно включиться в этот процесс для получения больших консультаций в этом направлении, чтобы четко определить направления и политику всех секторов. Это касается разработки 10-летних стратегических планов. Я получил позитивный ответ, и Всемирный банк готов оказать нам консультации и в этом направлении», — заявил Гарибашвили.

В свою очередь Бьерде указала, что новая стратегия составляется с учетом реформ, запланированных правительством Грузии.

«Думаем, что наша помощь будет актуальной. Грузия — успешный реформатор, и Грузия скоро вернется к повестке дня и программе реформ, которые мы будем рады поддержать. Мы считаем, что цифровизация и цифровая экономика – это те области, в которых мы будем помогать стране», — сказала Анна Бирде.

Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы на финансирование 70 проектов, реализуемых в различных секторах экономики Грузии общей суммой более 2,7 миллиарда долларов. Текущий портфель содержит 13 активных инвестиционных проектов и операций в области политики развития на общую сумму примерно в 1 миллиард долларов.

Один из последних проектов, разработанных правительством Грузии в сотрудничестве со Всемирным банком, называется Log in Georgia. Он позволит подключить к интернету жителей еще примерно 1 тысячи населенных пунктов на территории Грузии.