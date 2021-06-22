В Грузии отменяют комендантский час

БАКУ /Trend/ - В Грузии ограничение на передвижение в ночное время снимут с 1 июля, передает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что это ограничение вступило в силу 28 ноября 2020 года. С 21:00 до 05:00 запрещалось передвижение людей как пешком, так и на транспорте, а также нахождение в общественных местах. С 1 июня 2021 года срок ограничения был сокращен с 23 часов до четырех часов утра.

«С 22 июня ношение маски на открытом воздухе больше не будет обязательным», - сказал ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)