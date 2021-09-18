В Грузии за сутки выявили около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Грузии выявили 1 997 новых случаев заражения коронавирусом, 1 232 человека выздоровели, 52 - скончались, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За сутки в стране был проведен 32 071 тест на COVID-19.

В Грузии на сегодняшний день использовано 1 629 582 дозы вакцины от коронавируса.

За сутки в Тбилиси было выявлено 692 новых случая COVID-19, в Аджарии - 124, Имерети - 292, Квемо Картли - 137, Шида Картли - 154, Гурии - 52, Самегрело - Земо Сванети - 199, Кахетии - 220, Мцхета-Мтианети – 56, Самцхе-Джавахети – 41, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 30.

На сегодня в Грузии насчитывается 27 197 активных больных коронавирусом.

В Грузии с начала пандемии выявлено 593 763 случая заражения коронавирусом, из которых 558 042 человека вылечились, 8 498 - скончались.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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