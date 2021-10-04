7-8 октября Грузию посетит Военный комитет НАТО

Грузия в четвертый раз примет Военный комитет НАТО под руководством нового председателя, адмирала Бауэра, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«В ходе визита состоится пленарное заседание Военного комитета НАТО и Грузии, на котором представители комитета подробно ознакомятся с обстановкой безопасности в регионе и проблемами, стоящими перед страной. На совместном заседании будет обсуждаться процесс трансформации Сил обороны, важность военного сотрудничества между НАТО и Грузией и будущие приоритеты, в том числе политика укрепления безопасности на Черном море», — говорится в заявлении Минобороны.

Запланированы двусторонние встречи на высоком уровне председателя Военного комитета НАТО с премьер-министром Грузии и руководителями Министерства обороны Грузии, на которых они обсудят проводимые реформы в сфере обороны и перспективы военного сотрудничества с НАТО.