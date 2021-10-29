В Грузии за сутки выявлено около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 965 новых случаев заражения коронавирусом, 4 627 человек выздоровели, 43 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 48 513 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 711 255, из них 652 505 человек выздоровели, 9 961 - скончался.
В настоящее время 44 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 330 - на стационарном лечении.
По состоянию на 29 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 023 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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