В Грузии за сутки выявлено около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 965 новых случаев заражения коронавирусом, 4 627 человек выздоровели, 43 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 48 513 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 711 255, из них 652 505 человек выздоровели, 9 961 - скончался.

В настоящее время 44 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 330 - на стационарном лечении.

По состоянию на 29 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 023 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)