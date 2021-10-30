По состоянию на 17:00 явка на муниципальных выборах составляет 39,5 процента - ЦИК Грузии
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей на 17:00 в масштабе страны составила 39,5%, что соответствует 825 129 избирателям. Активность в Тбилиси составила 38,7%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Что касается информации о жалобах, то ЦИК сообщает, что на данный момент в окружные избирательные комиссии поступило 97 жалоб, в том числе 40 от наблюдателей и 57 от избирательных субъектов. По их словам, большинство из них в основном связано с процессуальными недостатками.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
В Азербайджане привлеченные к учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с заместителем директора Европейского регионального бюро Верховного комиссариата ООН по делам беженцев
Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал информацию о повышении госпошлины за регистрацию автомобилей и телефонов