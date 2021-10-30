По состоянию на 17:00 явка на муниципальных выборах составляет 39,5 процента - ЦИК Грузии

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей на 17:00 в масштабе страны составила 39,5%, что соответствует 825 129 избирателям. Активность в Тбилиси составила 38,7%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Что касается информации о жалобах, то ЦИК сообщает, что на данный момент в окружные избирательные комиссии поступило 97 жалоб, в том числе 40 от наблюдателей и 57 от избирательных субъектов. По их словам, большинство из них в основном связано с процессуальными недостатками.