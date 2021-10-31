В ЦИК Грузии объявили второй тур муниципальных выборов состоявшимся

Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоялся, заявил председатель Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили сегодня на брифинге, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«Второй тур выборов состоялся. Хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс, наблюдательские организации, СМИ и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования», — сказал Каландаришвили.

По его словам, «избирательный процесс был достаточно конкурентным», несмотря на некоторые погрешности.

«Лишь в единичных случаях на нескольких участках процесс голосования задерживался на короткое время из-за конкретных инцидентов, которые не повлияли на весь процесс голосования», — подчеркнул он.

В целом в окружные избирательные комиссии в день выборов поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба – от организаций-наблюдателей, а 151 – от избирательных субъектов.

«Большинство из них связано с процедурными нарушениями», — сообщил Каландаришвили, пообещав позже предоставить подробную статистику по нарушениям.

30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.

Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.

Оппоненты властей не спешат признавать поражение и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.