Грузия получила 200 тысяч доз французской вакцины против гриппа

Грузия 6 ноября 2021 07:30 (UTC+04:00)
Грузия получила 200 тысяч доз французской вакцины против гриппа

200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины от гриппа производства французской Sanofi Pasteur поэтапно будут распределены по всем регионам Грузии. Об этом заявили в Минздраве страны, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Вакцинация против гриппа началась в Грузии 8 октября. На первом этапе прививки проводили только в группах населения, наиболее подверженных риску: медперсонал, беременные женщины, пациенты на диализе. Для них вакцинация бесплатна.

На сегодняшний день сделать прививку против гриппа в Грузии бесплатно могут также люди с диабетом, лица с гепатитом С (только получающие лечение), с ВИЧ/СПИДом, те кому были пересажены органы и больным муковисцидозом, воспитанники детских домов, бенефициары и сотрудники домов престарелых, лица старше 60 лет, учителя общеобразовательных учреждений.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники птицеводческой и животноводческой сфер – персонал ферм, охотники и так далее. Бесплатные прививки также доступны для военнослужащих международных миротворческих миссий; тем, кто несет обязательную военную службу; персоналу пенитенциарных учреждениях.

Вакцинация против гриппа проходит практически во всех клиниках страны.

Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.

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