ВВП Грузии демонстрирует рост в годовом исчислении – Galt & Taggart

Грузия 12 ноября 2021 09:35 (UTC+04:00)
ВВП Грузии демонстрирует рост в годовом исчислении – Galt & Taggart

БАКУ /Trend/ - ВВП Грузии в сентябре 2021 года вырос на 6,9 процента в годовом исчислении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на отчет инвестиционного банка Galt & Taggart.

Однако, согласно отчету, рост ВВП Грузии в сентябре 2021 года замедлился по сравнению с августом текущего года.

Между тем ВВП Грузии по состоянию на сентябрь 2021 года вырос на 6,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Согласно отчету, рост ВВП Грузии за первые 9 месяцев 2021 года оценивается в 11,3 процента в годовом исчислении, превысив уровень аналогичного периода 2019 года на 4,8 процента.

Экономическая активность в Грузии в сентябре 2021 года выросла во всех секторах, кроме строительства, говорится в обзоре.

По данным Galt & Taggart, экономический рост Грузии в сентябре 2021 года стимулировался государственными расходами, устойчивым ростом кредитования, значительными денежными переводами и продолжающимся восстановлением туризма.

Согласно отчету, Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз экономического роста на 2021 год в сторону увеличения – с 8,5 процента до 10 процентов.

Кроме того, как отмечается, Национальный банк Грузии сохранил учетную ставку без изменений на уровне 10 процентов после ее повышения на 50 базисных пунктов в августе 2021 года.

Согласно информации, потребительские цены в Грузии выросли на 12,3 процента в сентябре 2021 года и, как ожидается, останутся высокими до февраля 2022 года.

"Ключевыми источниками высокой инфляции являются такие факторы, как значительное повышение цен на продовольствие и нефть на международных рынках и быстрый рост расходов на международные перевозки", - говорится в отчете.

Ожидается снижение инфляции с весны 2022 года при поддержке жесткой денежно-кредитной политики и бюджетной консолидации, отмечает Galt & Taggart.

(Автор: Марьяна Ахмедова)

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