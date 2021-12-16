Турция сократила экспорт топлива в Грузию

БАКУ /Trend/ - Турция в январе-сентябре 2021 года сократила экспорт топлива в Грузию на 84,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,4 млн тонн) - до 14 млн тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Наибольший объем турецкого экспорта топлива в Грузию пришелся на август 2021 года и составил 6,2 млн тонн, что примерно в 11 раз больше по сравнению с предыдущим месяцем (527 373 тонны).

Тем не менее в сентябре Турция увеличила экспорт топлива в Грузию на 69,4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года (311 310 тонн).

Наименьший объем турецкого экспорта топлива в Грузию пришелся на июнь 2021 года и составил 107 587 тонн, что на 89,4 процента меньше, чем в мае 2021 года (203 825 тонн). Это почти в 203 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (21,9 млн тонн).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)