В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 596 новых случаев заражения коронавирусом, 2 946 человек выздоровели, 47 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране было проведено 58 109 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 973 909, при этом 919 367 человек выздоровели, 14 311 - скончались.
В настоящее время 83 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 418 - на стационарном лечении.
По состоянию на 12 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 10 688 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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