В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 596 новых случаев заражения коронавирусом, 2 946 человек выздоровели, 47 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 58 109 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 973 909, при этом 919 367 человек выздоровели, 14 311 - скончались.

В настоящее время 83 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 418 - на стационарном лечении.

По состоянию на 12 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 10 688 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)