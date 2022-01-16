Глава МИД Грузии встретится с генеральным секретарем НАТО

17-18 января вице-премьер, министр иностранных дел Грузии посетит Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартире НАТО и Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации МИД, в рамках визита министр иностранных дел Давид Залкалиани проведет двустороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В этот же день состоится неформальная встреча с послами стран-членов НАТО.

«Главной целью встреч является проведение консультаций с союзниками в рамках начатого диалога по вопросам безопасности между НАТО и Российской Федерацией. На встречах также будут обсуждаться динамика сотрудничества НАТО-Грузия и осложнившаяся обстановка в плане безопасности в евроатлантическом пространстве.

Визит высокого уровня в штаб-квартиру НАТО в самом начале этого года является еще одним свидетельством особых отношений сотрудничества НАТО - Грузия и подчеркивает тот факт, что аспирант Грузия занимает важное место в повестке дня НАТО», - говорится в информации.