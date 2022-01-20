Штамм «омикрон» стал доминирующим в Грузии - глава НЦКЗ

В Грузии штамм «омикрон» стал доминантом, однако все еще циркулируют другие штаммы коронавируса. Об этом сегодня журналистам заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

По его словам, по последним данным в стране зафиксировано около 1,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев «омикрона». Лидером по распространению нового штамма считается Тбилиси, затем следуют Имерети и Аджария.

«Это не лабораторно подтвержденные случаи. В стране 70% положительных случаев приходится на «омикрон». В Тбилиси этот процент еще более высокий – 80%, а в регионах – 40-60%. Если сегодня мы считаем, что распространение «омикрона» уже достигло 70%, то можно сказать, что он доминант, однако циркулируют и другие штаммы», — сказал Гамкрелидзе.

Несмотря на то, что в Грузии лабораторно подтверждено около 1 400 случаев, эпидемиологи полагают, что инфицированных «омикроном» намного больше.

Основанием для таких предположений является то, что «омикрон» сложно выявить экспресс-тестом на антиген.

Ранее Гамкрелидзе заявлял, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм.

В Грузии эпидемиологи констатировали уже шестую волну распространения коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 6 до 8 тысяч. Кроме того, общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.