Доходы Грузии от туризма выросли более чем вдвое - Galt & Taggart

БАКУ /Trend/ - Доходы Грузии от туризма в 2021 году выросли на 129,8 процента по сравнению с 2020 годом (542 миллиона долларов), сократившись на 62,5 процента в сравнении с 2019 годом (3,2 миллиарда долларов) - до 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на обзор туристического сектора Грузии, подготовленный инвестиционным банком Galt & Taggart.

По данным обзора, доходы Грузии от туризма в декабре 2021 года составили 126,1 миллиона долларов, что в девять раз больше показателя аналогичного месяца 2020 года (15 миллионов долларов). В то же время доходы Грузии от туризма в декабре прошлого года составили 58 процентов от уровня 2019 года (217 миллионов долларов).

В отчетный период в общем объеме доходов Грузии от туризма 14 процентов пришлось на страны ЕС, 13 процентов - на Украину, 12 процентов - на Россию, 10 процентов - на Турцию и девять процентов - на Израиль.

Доходы от туризма в 2021 году составили 6,4 процента ВВП Грузии. В 2020 году этот показатель составил 3,4 процента ВВП, в 2019 году - 18,7 процента ВВП.

В своем базовом сценарии Galt & Taggart ожидает, что доходы Грузии от туризма в 2022 году восстановятся до 80-85 процентов от уровня 2019 года и составят 2,8 миллиарда долларов, что на 123,2 процента больше, чем в 2021 году. При этом доходы от туризма составят 13 процентов ВВП, говорится в обзоре.

Грузию в прошлом году посетило 1,8 миллиона туристов, что на 7,7 процента больше, чем в 2020 году (1,7 миллиона).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)