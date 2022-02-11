Грузия и Великобритания обсудили сотрудничество по привлечению инвестиций

БАКУ /Trend/ - Грузия и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества по привлечению инвестиций и бизнес-возможности, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

Эти вопросы обсуждались на встрече главы Лондонской торговой палаты Ричарда Берджа с депутатами парламента Грузии, находящимися с официальным визитом в Великобритании.

По словам Николоза Самхарадзе, члена делегации и председателя комитета по международным отношениям, на встрече основное внимание было уделено инвестиционному потенциалу Грузии.

“Мы также обсудили налоговые льготы, которые существуют в Грузии для иностранных инвесторов”, - сказал он.

Была достигнута договоренность, что после улучшения ситуации, связанной с пандемией COVID-19, делегация Лондонской торговой палаты вместе с представителями бизнеса посетит Грузию, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом страны, добавил Самхарадзе.

(Автор: Марьяна Ахмедова)